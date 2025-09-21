Александр Мостовой: «Победа над «Крыльями» еще раз говорит тем, кто хейтит Станковича, что все впереди. Псевдоэксперты говорили в перерыве, что «Спартак» никакой, вышел Угальде – замолчали»

Александр Мостовой высмеял футбольных «псевдоэкспертов».

«Победа над «Крыльями» еще раз говорит тем, кто хейтит Станковича и «Спартак », что все впереди. Команда уже в пятерке, в трех очках от второго места.

Поначалу дали фору «Крыльям», а во втором тайме загнали в штрафную, они из нее два раза вышли.

Я еще пять туров назад говорил, что по игре «Спартак» не уступает ни одной команде. «Зенит» должны были обыгрывать, если бы не случайность.

Мне понравилось, как псевдоэксперты говорили в перерыве, что Станкович не угадал с составом, «Спартак» никакой. Но так и бывает, что у кого-то получается сразу, у кого-то – нет. Вышел Угальде, все замолчали. Не зря же он стал лучшим бомбардиром в прошлом году.

Теперь будут ждать потери очков от «Зенита» или «Краснодара» и в следующем туре будут в тройке, обыграют дома «Пари НН», – сказал бывший хавбек «Спартака».

Угальде, Дмитриев и Белоголовцев после победы над «Крыльями»