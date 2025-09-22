Карраскаль забил 1-й гол за «Фламенго». У экс-вингера «Динамо» и ЦСКА 1+1 в 5 матчах за бразильский клуб

Хорхе Карраскаль забил первый гол за «Фламенго».

Экс-вингер «Динамо» и ЦСКА отличился в матче 24-го тура чемпионата Бразилии с «Васко да Гама» (1:1).

Всего в 5 играх за клуб из Рио-де-Жанейро, в том числе в Кубке Либертадорес, на счету 27-летнего игрока сборной Колумбии также одна голевая передача.