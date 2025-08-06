«Фламенго» оплатит трансфер Рубенса вместо «Динамо» в счет перехода Карраскаля. Клуб перечислит бело-голубым 4 из 12 млн евро за Хорхе и 8 млн – в «Атлетико Минейро» (Иван Карпов)
«Фламенго» оплатит переход Рубенса в «Динамо» в счет трансфера Хорхе Карраскаля.
Рубенс перешел в московский клуб из «Атлетико Минейро» за 8 млн евро. Карраскаль ушел из «Динамо» во «Фламенго» за 12 млн евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, изначально «Фламенго» хотел оплатить переход Карраскаля двумя траншами по 8 и 4 млн евро в течение двух лет.
Однако в итоге был согласован вариант выплат, при котором клуб из Рио-де-Жанейро выплатит «Динамо» напрямую 4 млн евро, а оставшиеся 8 млн перечислит «Атлетико Минейро» за трансфер Рубенса.
Сообщается, что «Фламенго» перечислит «Атлетико Минейро» сумму трансфера Рубенса двумя траншами по 4 млн евро в 2025 и 2026 году.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
