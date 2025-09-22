Тошич о ЦСКА: «Знаю, как поступили с Николичем и Марио, но не скажу. У каждой медали есть две стороны»

Зоран Тошич высказался об уходе Марко Николича и Марио Фернандеса из ЦСКА.

В межсезонье экс-тренер армейцев возглавил греческий АЕК. Защитник покинул ЦСКА в 2022 году, а на днях завершил игровую карьеру.

«По поводу ухода Николича у меня будет такой же ответ, как и с Марио Фернандесом – у каждой медали есть две стороны. Смог бы я сделать точно так же? А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем? Лично я знаю, но говорить не буду.

Я еще знаю, как поступили с Фернандесом. Но тоже не скажу ничего. Узнайте сначала обе стороны медали», – сказал экс-игрок ЦСКА .