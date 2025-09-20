Марио о главных воспоминаниях в карьере: «Все чемпионства с ЦСКА, золото с «Зенитом». Гол Хорватии на ЧМ-2018»
Марио Фернандес поделился главным воспоминанием в карьере.
– Какое главное воспоминание в вашей карьере?
– Конечно, это все чемпионства с ЦСКА, золото с «Зенитом». А также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Он самый важный и ценный для меня за все время, – сказал экс-защитник сборной России, ранее завершивший карьеру.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости