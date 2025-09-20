  • Спортс
Марио о главных воспоминаниях в карьере: «Все чемпионства с ЦСКА, золото с «Зенитом». Гол Хорватии на ЧМ-2018»

Марио Фернандес поделился главным воспоминанием в карьере.

– Какое главное воспоминание в вашей карьере?

– Конечно, это все чемпионства с ЦСКА, золото с «Зенитом». А также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Он самый важный и ценный для меня за все время, – сказал экс-защитник сборной России, ранее завершивший карьеру.

