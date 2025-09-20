Марио о будущем после завершения карьеры: «Я всегда прошу Всевышнего направить меня. Хотел бы работать в футболе, но не знаю – тренером, ассистентом или директором. На все воля божья»

Марио Фернандес рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Посмотрим, что будет дальше. Я всегда прошу Всевышнего направить меня, подсказать, что я должен делать. В любом случае я хотел бы работать в футболе.

Еще не знаю кем – главным тренером, ассистентом или спортивным директором. На все воля божья», – сказал бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России.