  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марио о будущем после завершения карьеры: «Я всегда прошу Всевышнего направить меня. Хотел бы работать в футболе, но не знаю – тренером, ассистентом или директором. На все воля божья»
9

Марио о будущем после завершения карьеры: «Я всегда прошу Всевышнего направить меня. Хотел бы работать в футболе, но не знаю – тренером, ассистентом или директором. На все воля божья»

Марио Фернандес рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Посмотрим, что будет дальше. Я всегда прошу Всевышнего направить меня, подсказать, что я должен делать. В любом случае я хотел бы работать в футболе.

Еще не знаю кем – главным тренером, ассистентом или спортивным директором. На все воля божья», – сказал бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?4537 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМарио Фернандес
logoЧемпионат.com
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Погребняк о Марио: «Легенда ЦСКА. Классный правый защитник, сейчас таких мало»
8сегодня, 09:37
Марио Фернандес: «Дуглас очень любит Россию, но всегда давал понять, что мечтает играть за Бразилию. Желаю ему попасть на ЧМ»
4сегодня, 08:28
Марио Фернандес завершил карьеру. Никогда не забудем тот гол Хорватии
51сегодня, 07:20
Марио Фернандес о завершении карьеры: «Мое тело не соответствует ритму профессионального футбола. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или тренером»
33сегодня, 03:58
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Эспаньол», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
3017 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» играет с «Брайтоном», «МЮ» примет «Челси»
31515 минут назадLive
Чемпионат России. «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Пари НН» уступил «Ахмату», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
10330 минут назадLive
Кисляк еще не купил квартиру: «Пока коплю. Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом»
2833 минуты назад
«Ахмат» не проигрывает в РПЛ при Черчесове – 3 победы, 3 ничьих. До его назначения было 3 поражения подряд
3944 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хоффенхайма», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
845 минут назадLive
Салах сделал 89-й ассист в АПЛ и обошел Бекхэма. Форвард «Ливерпуля» делит 9-е место с Милнером
847 минут назад
Гол Келиану на 90+3 принес «Ахмату» победу над «Пари НН» в гостях – 2:1
2548 минут назад
У «Ливерпуля» 6 побед подряд. Сегодня – над «Эвертоном» в дерби
2051 минуту назад
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» – 2:1. Экитике забил победный мяч, у Гравенберха гол и асссит
3853 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» – «Эспаньол» – 0:0. Онлайн-трансляция. Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно и Гонсало играют
1856 секунд назадLive
Джанашия про Батракова: «Когда будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локо». Продать игрока из России за такие деньги вполне возможно. Пока ему рано переезжать в «Барсу»
3 минуты назад
Черчесов о 2:1 с «Пари НН»: «Ахмат» играл на порядок лучше. Не хотели доводить до последней минуты, но в футболе так часто бывает»
415 минут назад
У «Пари НН» 7 поражений в 9 матчах РПЛ
32 минуты назад
«Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:0. Онлайн-трансляция. Кейн, Джексон, Диас, Карл и Аслани играют
445 минут назадLive
«Акрон» – «Рубин» – 0:0. Онлайн-трансляция. Дзюба и Даку играют
2сегодня, 13:10Live
Угальде об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%»
5сегодня, 13:08
Терехин о бане Станковича: «Это еще хорошо для него, что только месяц. Деян безобразно себя ведет, на судей бросается. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты»
8сегодня, 13:03
Первая лига. «Торпедо» играет с «Соколом», «Спартак» Кострома встречается с «Чайкой», «Урал» поделил очки с «Ротором»
29сегодня, 13:00Live
Флик о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля»: «Не хочу анализировать реакцию Диего – не знаю, что он чувствовал. Неприятно слышать оскорбления, я сталкивался с таким»
1сегодня, 12:39