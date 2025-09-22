Казанский о победе «Зенита»: «Матч в Краснодаре стал громоотводом от штаба Семака. И спасает его Глушенков»

Денис Казанский оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в РПЛ.

«Матч в Краснодаре стал, как мне кажется, громоотводом от штаба Семака . И спасает его Макс [Глушенков ], который отдает и принимает сегодня абсолютно везде. Судя по всей его реакции, кстати, и в игре и в интервью – отношения остались только футбольные.

А все ингредиенты главной игры очень даже соответствуют стандартам высокого качества. Вполне сопоставимо с лондонским «чаепитием». Это приятно», – написал комментатор.