5

Казанский о победе «Зенита»: «Матч в Краснодаре стал громоотводом от штаба Семака. И спасает его Глушенков»

Денис Казанский оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в РПЛ.

«Матч в Краснодаре стал, как мне кажется, громоотводом от штаба Семака. И спасает его Макс [Глушенков], который отдает и принимает сегодня абсолютно везде. Судя по всей его реакции, кстати, и в игре и в интервью – отношения остались только футбольные.

А все ингредиенты главной игры очень даже соответствуют стандартам высокого качества. Вполне сопоставимо с лондонским «чаепитием». Это приятно», – написал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
