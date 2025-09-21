Семак про 2:0 с «Краснодаром»: «Победа «Зенита» важна для всего чемпионата. В прошлом году соперник был поудачливее, в этом удача улыбнулась нам. Мы сыграли неплохо»

Сергей Семак подчеркнул значимость победы над «Краснодаром» (2:0) в Мир РПЛ.

«Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили «Краснодар » далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху.

Важно было сегодня победить. По игре, конечно, не все удалось воплотить, и «Краснодар» сегодня молодцы. Мы смогли реализовать свои моменты, «Краснодар» – нет. В прошлом сезоне «Краснодар» был поудачливее благодаря нашей ошибке, в этом же матче, я думаю, нам победа была нужнее, и удача где‑то нам улыбнулась.

Я понимаю уровень давления и ответственности за результат. В целом, за исключением моментов, когда мы позволяли сопернику создавать, обычно после фланговых прострелов, сыграли неплохо, интересный матч для болельщиков», – сказал главный тренер «Зенита ».