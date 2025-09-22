  • Спортс
  • Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных – с Рождеством Пресвятой Богородицы»
29

Сергей Семак описал место религии в его жизни.

– Сергей Богданович, вы очень много лет работаете тренером. Скажите, у вас есть личный психолог? Потому что шесть лет вы брали чемпионский кубок, у вас постоянные игры, срывы. Есть ли какой-то психолог, с которым вы занимаетесь?

– Нет, у меня психолога нет. У меня психология одна, и сегодня всех верующих и православных поздравляю с большим праздником, сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Все, что у меня есть в жизни, это благодаря моей вере, и этого, на мой взгляд, достаточно, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
