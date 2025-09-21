Корнеев о Глушенкове: «Он должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Максим может и посильнее Клаудиньо играть»
– Глушенков недавно заявил, что ему комфортнее всего играть справа в атаке. Но как тогда быть с Луисом Энрике? Смещать бразильца налево?
– Глушенков должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Это первое! Во-вторых, оба этих игрока могут прекрасно взаимодействовать, иногда меняясь позициями. И оба должны играть в основном составе.
– Не считаете, что у Глушенкова и Семака по-прежнему натянутые отношения?
– Со стороны может показаться и так, но я не думаю, что сейчас между ними есть какие-то неразрешимые противоречия.
– Как вам Педро на позиции «десятки»?
– Никак! Педро – чисто фланговый игрок. Только на этой позиции он может в полной мере раскрыть свой потенциал.
– Выходит, «Зенит» так и не нашел замену Клаудиньо?
– Глушенков мог бы спокойно им стать, если бы сам этого захотел. Максим может играть и посильнее Клаудиньо, – заявил бывший спортивный директор «Зенита».
Петербуржцы сегодня сыграют с «Краснодаром» в 9-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.