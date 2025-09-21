  • Спортс
Корнеев о Глушенкове: «Он должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Максим может и посильнее Клаудиньо играть»

Игорь Корнеев считает, что Максиму Глушенкову надо активнее проявляться на поле.

– Глушенков недавно заявил, что ему комфортнее всего играть справа в атаке. Но как тогда быть с Луисом Энрике? Смещать бразильца налево?

– Глушенков должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Это первое! Во-вторых, оба этих игрока могут прекрасно взаимодействовать, иногда меняясь позициями. И оба должны играть в основном составе.

– Не считаете, что у Глушенкова и Семака по-прежнему натянутые отношения?

– Со стороны может показаться и так, но я не думаю, что сейчас между ними есть какие-то неразрешимые противоречия.

– Как вам Педро на позиции «десятки»?

– Никак! Педро – чисто фланговый игрок. Только на этой позиции он может в полной мере раскрыть свой потенциал.

– Выходит, «Зенит» так и не нашел замену Клаудиньо?

– Глушенков мог бы спокойно им стать, если бы сам этого захотел. Максим может играть и посильнее Клаудиньо, – заявил бывший спортивный директор «Зенита».

Петербуржцы сегодня сыграют с «Краснодаром» в 9-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
