Семак 12 раз обыграл «Краснодар». Больше побед только над «Крыльями» и «Ахматом»

Только «Ахмат» и «Крылья Советов» проигрывают Сергею Семаку чаще «Краснодара».

Сегодня «Зенит» под руководством 49-летнего специалиста нанес поражение «быкам» в 9-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0.

В своей тренерской карьере Семак встречался с «Краснодаром» 19 раз и одержал 12 побед. Столько же раз были обыграны «Рубин» (19 матчей), «Урал» (15 матчей) и «Ростов» (21 матч).

«Крылья» были побеждены Семаком 13 раз из 17 возможных, «Ахмат» – 17 из 25.

