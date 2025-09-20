Гендиректор «Балтики» о 2-м месте в РПЛ: «Эйфории в команде нет. Талалаев все эти головокружения от успехов быстро снимет, если у кого-то появятся»

Гендиректор «Балтики» высказался о текущем 2-м месте команды в Мир РПЛ.

После 8 туров клуб из Калининграда набрал 16 очков и отстает на 3 балла от лидирующего в таблице «Краснодара».

«Будут ли скорректированы задачи после удачного старта? Это только начало, прошло восемь туров из 30. Давайте подождем, в зимнюю паузу будет новое окно для трансферов, наверное, в то время будет своевременно обсуждать задачи. Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать.

В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], который все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться.

Летом не только по Саусю, но и по многим игрокам приходили предложения. Но сейчас трансферное окно закрыто, поэтому об этом даже не думаем, даже не смотрим. Впереди плотный график, тяжелые игры, думаем об этом», – сообщил Наиль Измайлов.