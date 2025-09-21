Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «За большие цели не играют так, как «Балтика» во втором тайме. Может быть, больше не получится побороться за медали»

Андрей Талалаев допустил, что «Балтика» претендует на медали в чемпионате России.

Калининградцы сыграли вничью с «Ростовом » (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ . Команда Талалаева, набрав 17 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице.

«Хочется всегда большего. Мое расстройство самое главное, знаете почему? За большие цели так не играют, как мы играли второй тайм.

Я это понимаю, поэтому и сожалею об этом. У нас все шансы в наших руках сейчас, и, может быть, такого шанса у некоторых футболистов больше не будет. Я им об этом сказал после игры.

Может быть, больше не получится побороться за медали, потому что мы сюда шли очень длинным путем. Они, еще раз, мои ребята играют все время на 120%. Сегодня во втором тайме несколько человек не играло на 100. Этим я недоволен. А так, то, что мы можем, мы делаем.

Я не снимаю с себя ошибок, потому что можно было сыграть в другой футбол», – сказал главный тренер «Балтики» на пресс-конференции.