  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «За большие цели не играют так, как «Балтика» во втором тайме. Может быть, больше не получится побороться за медали»
18

Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «За большие цели не играют так, как «Балтика» во втором тайме. Может быть, больше не получится побороться за медали»

Андрей Талалаев допустил, что «Балтика» претендует на медали в чемпионате России.

Калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ. Команда Талалаева, набрав 17 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице.

«Хочется всегда большего. Мое расстройство самое главное, знаете почему? За большие цели так не играют, как мы играли второй тайм.

Я это понимаю, поэтому и сожалею об этом. У нас все шансы в наших руках сейчас, и, может быть, такого шанса у некоторых футболистов больше не будет. Я им об этом сказал после игры.

Может быть, больше не получится побороться за медали, потому что мы сюда шли очень длинным путем. Они, еще раз, мои ребята играют все время на 120%. Сегодня во втором тайме несколько человек не играло на 100. Этим я недоволен. А так, то, что мы можем, мы делаем.

Я не снимаю с себя ошибок, потому что можно было сыграть в другой футбол», – сказал главный тренер «Балтики» на пресс-конференции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев про 0:0: «Ростов» приезжал за ничьей, это было видно. «Балтика» играла 2-й тайм абсолютно неправильно – ожидал другого от людей, которые выходят на замену»
38сегодня, 16:52
«Балтика» не проигрывает 9 матчей на старте сезона в РПЛ – это рекорд среди новичков лиги
7сегодня, 16:30
Гендиректор «Балтики» о 2-м месте в РПЛ: «Эйфории в команде нет. Талалаев все эти головокружения от успехов быстро снимет, если у кого-то появятся»
25вчера, 06:20
Талалаев после победы в Кубке: «ЦСКА – большая команда, а мы скромные, но амбициозные. Есть уверенность, что «Балтика» будет прибавлять»
1318 сентября, 19:58
Главные новости
Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Барселоны» с «Хетафе»
1017 минут назад
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9
1026 минут назад
Эмоции «Спартака» после камбэка с «Крыльями». И Сергея Белоголовцева
31 минуту назадВидео
У «Барселоны» 5 побед с общим счетом 17:3 и ничья с «Райо» в этом сезоне
1735 минут назад
«Барселона» одержала 25 разгромных побед при Флике. Сегодня – над «Хетафе» (3:0)
1336 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Хетафе», «Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой»
11937 минут назад
«Барселона» разгромила «Хетафе» – 3:0. Ферран сделал дубль, у Ольмо гол и ассист
40237 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Сассуоло», «Фиорентина» уступила «Комо», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
7148 минут назад
Мусаев о судействе Карасева с «Зенитом»: «Было много свистков – даже когда добавили 7 минут, минуты 2-3 судья разнимал потасовку. Хотелось, чтобы игра была более интенсивной»
2557 минут назад
Деклан Райс: «При мне «Арсенал» еще не доминировал над «Сити» так, как сегодня. Мы заслужили уважение соперника. Были бы разочарованы поражением»
1559 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных – с Рождеством Пресвятой Богородицы»
4 минуты назад
Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
414 минут назад
Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»
220 минут назад
Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
129 минут назад
Каманцев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Одна из сложнейших игр в плане судейства. Работой Карасева доволен – надеюсь, теперь у него будет восходящий тренд»
640 минут назад
Семак 12 раз обыграл «Краснодар». Больше побед только над «Крыльями» и «Ахматом»
145 минут назад
«Интер» победил в Серии А впервые за три матча – 2:1 с «Сассуоло»
848 минут назад
Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»
957 минут назад
Президент «Хетафе»: «RFEF пригрозила снятием очков, когда мы отказались отпустить Лисо на ЧМ U20 – мы уступили, так как не хотели проблем. Не понимаю этого»
сегодня, 20:25
Мусаев о 0:2 с «Зенитом»: «Краснодар» не заслужил поражение по качеству игры, созданным моментам. К ребятам никаких претензий по самоотдаче»
9сегодня, 20:20