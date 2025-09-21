«Балтика» не проигрывает 9 матчей на старте сезона в РПЛ – это рекорд среди новичков лиги

«Балтика» провела рекордную для новичка РПЛ серию без поражений на старте сезона.

Сегодня калининградцы сыграли вничью с «Ростовом » (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ . В нынешнем сезоне у команды Андрея Талалаева еще не было ни одного поражения в чемпионате – 4 победы и 5 ничьих.

9 матчей «Балтики» без поражений на старте сезона – рекорд среди команд, поднявшихся в высший дивизион. Предыдущий рекорд – 8 матчей – был установлен «Соколом » в сезоне-2001.