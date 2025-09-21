«Балтика» не проигрывает 9 матчей на старте сезона в РПЛ – это рекорд среди новичков лиги
«Балтика» провела рекордную для новичка РПЛ серию без поражений на старте сезона.
Сегодня калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ. В нынешнем сезоне у команды Андрея Талалаева еще не было ни одного поражения в чемпионате – 4 победы и 5 ничьих.
9 матчей «Балтики» без поражений на старте сезона – рекорд среди команд, поднявшихся в высший дивизион. Предыдущий рекорд – 8 матчей – был установлен «Соколом» в сезоне-2001.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
