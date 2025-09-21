  • Спортс
Талалаев про 0:0: «Ростов» приезжал за ничьей, это было видно. «Балтика» играла 2-й тайм абсолютно неправильно – ожидал другого от людей, которые выходят на замену»

Андрей Талалаев прокомментировал ничью «Балтики» с «Ростовом».

Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.

– Говорили перед матчем, что игра будет самой сложной для команды на данном этапе. Исходя из игры, счет справедлив?

– Не знаю… Не могу вспомнить моментов у «Ростова». У нас была перекладина, два стопроцентных момента, которые нужно было забивать. Считаю, что ребята большие молодцы, отдали себя целиком. Но второй тайм играли абсолютно неправильно. Я ожидал немного других качественных действий от людей, которые выходят на замену.

Тяжело тринадцатью людьми тащить весь сезон. Вроде бы хватает по кубковым матчам, но против таких команд, конечно, нужно, чтобы был еще Мендель, Гассама, Беляков, которому в кубковой игре «отвинтили» руку. Вообще не хватает игровичков.

Во втором тайме нужно было опустить мяч вниз, но, к сожалению, люди, которые вышли, подстроились под игру «Ростова». «Ростов» приехал за ничьей, это было видно по их манере игры. И они ее добились. Считаю, что результат не тот, на который мы рассчитывали и который могли наиграть, играй мы более правильно.

– Если отмотать время назад и вернуться к началу подготовительного периода, вы бы что‑нибудь поменяли в плане состава?

– Да, попросил бы руководителя купить еще одного футболиста в середину, – сказал главный тренер «Балтики».

