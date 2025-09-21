  • Спортс
19

Мусаев про 0:2 с «Зенитом»: «Хорошая игра по содержанию, лучше, чем победная год назад. «Краснодар» не реализовал моменты и пропустил в первой опасной атаке – детали решают»

Мурад Мусаев считает, что «Краснодар» неплохо сыграл с «Зенитом» (0:2).

– Обидное поражение, но что сегодня у «Краснодара» не получилось? Моментов было много.

– Не получилось забить. По содержанию была хорошая игра, даже лучше, чем год назад, когда мы выиграли. Но, к сожалению, не реализовали моменты и фактически в первой опасной атаке у наших ворот пропустили. Детали всегда решают в таких матчах. В двух эпизодах в этих деталях мы сыграли не очень хорошо.

– Выход Перрена – способ добавить креативности?

– Да, Перрен – игрок атаки, который играет «десятку», справа, слева. Хотели усилить атаку.

– На «Краснодар» это поражение никак ментально не может повлиять?

– Может ли повлиять или нет – увидим, но не должно. Это опытные ребята, которые уже не один год играют вместе. К сожалению, такие моменты бывают. По настрою, по качеству игры все было хорошо. Нужно пережить этот момент, работать и идти за новыми победами, – сказал главный тренер «Краснодара».

