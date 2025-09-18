  • Спортс
5

Талалаев после победы в Кубке: «ЦСКА – большая команда, а мы скромные, но амбициозные. Есть уверенность, что «Балтика» будет прибавлять»

Андрей Талалаев указал на амбициозность «Балтики».

Команда Талалаева обыграла ЦСКА в 4‑м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти калининградцы выиграли 10:9.

«Все было хорошо, если бы победили в основное время. Пенальти – больше эмоции, чем мастерство.

Мне больше нравятся сказки, когда люди себя делают сами. [Кирилл] Степанов должен был вчера домой поехать, но сегодня мы поговорили с ним. Сказали, что нужно забить два мяча и будешь работать с нами.

Качество игры? Ребята, которые пришли к нам, проводят хорошую работу, но проигрывают конкуренцию по некоторым факторам. Есть уверенность, что команда будет прибавлять. ЦСКА – большая команда, а мы скромные, но амбициозные. Мужчины они очень большие, – сказал главный тренер «Балтики» Талалаев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
