  • Петров упал в штрафной «Зенита» на 91-й после подката Нино. Карасев не назначил пенальти, ВАР не звал судью к монитору
Фото
77

В пользу «Краснодара» не поставили пенальти после падения в штрафной площади.

«Быки» уступили «Зениту» (0:2) в 9-м туре Мир РПЛ.

На 91-й минуте игры Сергей Петров упал в штрафной петербуржцев после подката Нино Моты.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил одиннадцатиметровый. Судью также не позвали к монитору ВАР для просмотра эпизода.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
