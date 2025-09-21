Петров упал в штрафной «Зенита» на 91-й после подката Нино. Карасев не назначил пенальти, ВАР не звал судью к монитору

В пользу «Краснодара» не поставили пенальти после падения в штрафной площади.

«Быки» уступили «Зениту » (0:2) в 9-м туре Мир РПЛ . На 91-й минуте игры Сергей Петров упал в штрафной петербуржцев после подката Нино Моты . Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил одиннадцатиметровый. Судью также не позвали к монитору ВАР для просмотра эпизода. Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»