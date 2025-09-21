У Семака 8 побед, ничья и поражение против Мусаева

Сергей Семак значительно превосходит Мурада Мусаева по результатам личных встреч.

Сегодня «Зенит » в гостях обыграл «Краснодар » (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ .

Теперь у сине-бело-голубых 8 побед, ничья и поражение против «быков» во всех соревнованиях при нынешних тренерах.

В этом сезоне команды также встретятся в 24-м туре чемпионата России 12 апреля.