«Краснодар» – самый удобный соперник для Семака из топ-6. При нем «Зенит» проиграл «быкам» лишь 2 из 19 матчей

«Краснодар» дома проиграл «Зениту» в 9-м туре Мир РПЛ (0:2).

В прематче букмекеры давали командам равные шансы: коэффициент 2.75 у «быков» и 2.80 у петербуржцев. Победа «Зенита» с форой (-1,5) зашла за 6.00.

«Краснодар» остается самым удобным для Сергея Семака соперником из топ-6. При нем «Зенит» провел с «быками» 19 матчей – 12 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

«Зенит» – тяжелейший соперник «Краснодара». Худшие процент побед и разница