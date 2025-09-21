«Ман Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд – 3 поражения и 3 ничьих с 2023-го

«Манчестер Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд.

Команды сыграли вничью на «Эмирейтс» (1:1) в 5-м туре АПЛ . «Арсенал» сравнял счет в добавленное ко 2-му тайму время благодаря голу Габриэла Мартинелли.

«Арсенал» выиграл 2 из 4 предыдущих встреч с «Манчестер Сити » в чемпионате Англии, еще две игры завершились вничью. Также «канониры» одержали победу по пенальти в Суперкубке Англии сезона-2023/24.

Последний раз «Ман Сити» обыгрывал «Арсенал » 26 апреля 2023 года (4:1).