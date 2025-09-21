«Ман Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд – 3 поражения и 3 ничьих с 2023-го
«Манчестер Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд.
Команды сыграли вничью на «Эмирейтс» (1:1) в 5-м туре АПЛ. «Арсенал» сравнял счет в добавленное ко 2-му тайму время благодаря голу Габриэла Мартинелли.
«Арсенал» выиграл 2 из 4 предыдущих встреч с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, еще две игры завершились вничью. Также «канониры» одержали победу по пенальти в Суперкубке Англии сезона-2023/24.
Последний раз «Ман Сити» обыгрывал «Арсенал» 26 апреля 2023 года (4:1).
