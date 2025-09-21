У «Ман Сити» 2 победы в 5 турах АПЛ – над «МЮ» и «Вулвс»
У «Манчестер Сити» две победы в пяти турах Премьер-лиги.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ.
До этого манкунианцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (3:0), а также уступили «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2). Еще одна победа была в 1-м туре – над «Вулверхэмптоном» (4:0).
27 сентября «горожане» примут «Бернли» в 6-м туре чемпионата Англии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
