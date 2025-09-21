Бернарду попал мячом в лежавшего на газоне Троссарда – бельгиец в ответ бросил мяч в пах хавбеку «Сити». Эттуэлл оставил игроков без карточек

Бернарду Силва и Леандро Троссард вступили в противоборство на поле.

«Арсенал » принимает «Манчестер Сити » (0:1, второй тайм) в 5-м туре АПЛ .

В добавленное к первому тайму время мяч после удара Бернарду попал в пах полузащитнику «канониров» и ушел в аут. После этого португалец выбросил мяч на поле и попал им в лежавшего на газоне бельгийца. Сразу после этого Троссард кинул мяч в пах Бернарду.

Судья Стюарт Эттуэлл решил не показывать игрокам карточки в данном эпизоде. У Бернарду уже была желтая карточка, полученная на 36-й минуте.

Изображения: скриншоты из трансляции матча