Бернарду попал мячом в лежавшего на газоне Троссарда – бельгиец в ответ бросил мяч в пах хавбеку «Сити». Эттуэлл оставил игроков без карточек
Бернарду Силва и Леандро Троссард вступили в противоборство на поле.
«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» (0:1, второй тайм) в 5-м туре АПЛ.
В добавленное к первому тайму время мяч после удара Бернарду попал в пах полузащитнику «канониров» и ушел в аут. После этого португалец выбросил мяч на поле и попал им в лежавшего на газоне бельгийца. Сразу после этого Троссард кинул мяч в пах Бернарду.
Судья Стюарт Эттуэлл решил не показывать игрокам карточки в данном эпизоде. У Бернарду уже была желтая карточка, полученная на 36-й минуте.
Изображения: скриншоты из трансляции матча
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости