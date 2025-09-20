Бернарду не считает «Сити» фаворитом АПЛ: «Но если мы вернемся на свой уровень, не многие смогут нас остановить. Лигу невозможно выиграть до февраля, но можно ее проиграть»

Бернарду Силва назвал фаворитов АПЛ.

«Я бы сказал, что фаворитами являются «Ливерпуль» и «Арсенал», но это только начало сезона, и в прошлом сезоне все говорили, что фаворит – «Манчестер Сити». В прошлом сезоне фаворитами были «Манчестер Сити» и «Арсенал ». «Ливерпуль » не был фаворитом, но он выиграл Премьер-лигу.

В начале сезона не нужно слишком много подсчитывать расклады. Конечно, мы можем говорить за себя и сказать, что наш уровень все еще не тот, каким мы хотели бы его видеть, но мы знаем, что если мы достигнем этого уровня, то не многие команды смогут нас остановить.

До февраля невозможно выиграть Премьер-лигу, но можно ее проиграть. Все, чего мы хотим, – это вернуться на наш уровень и довести его до того, каким мы хотим его видеть», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».