  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бернарду не считает «Сити» фаворитом АПЛ: «Но если мы вернемся на свой уровень, не многие смогут нас остановить. Лигу невозможно выиграть до февраля, но можно ее проиграть»
2

Бернарду не считает «Сити» фаворитом АПЛ: «Но если мы вернемся на свой уровень, не многие смогут нас остановить. Лигу невозможно выиграть до февраля, но можно ее проиграть»

Бернарду Силва назвал фаворитов АПЛ.

«Я бы сказал, что фаворитами являются «Ливерпуль» и «Арсенал», но это только начало сезона, и в прошлом сезоне все говорили, что фаворит – «Манчестер Сити». В прошлом сезоне фаворитами были «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Ливерпуль» не был фаворитом, но он выиграл Премьер-лигу.

В начале сезона не нужно слишком много подсчитывать расклады. Конечно, мы можем говорить за себя и сказать, что наш уровень все еще не тот, каким мы хотели бы его видеть, но мы знаем, что если мы достигнем этого уровня, то не многие команды смогут нас остановить.

До февраля невозможно выиграть Премьер-лигу, но можно ее проиграть. Все, чего мы хотим, – это вернуться на наш уровень и довести его до того, каким мы хотим его видеть», – сказал полузащитник «Манчестер Сити». 

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?3552 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoБернарду Силва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Милан» встретится с «Удинезе»
625 минут назад
Рубен Аморим: «Если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность, а дело руководства. У Фергюсона одна игра изменила историю»
3854 минуты назад
«МЮ» и «Челси» на поле – выбор за вами! Сделайте ставку и получите фрибет 1500 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 08:00Реклама
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Эспаньол», в воскресенье «Барса» сыграет с «Хетафе», «Атлетико» – с «Мальоркой»
16сегодня, 06:50
Угальде о шансах «Спартака» на титул: «Чемпионство всегда возможно, мы постараемся это сделать. Пока я не показываю максимум того, что могу»
20сегодня, 06:40
Бан Станковича на месяц, россияне выступят на ОИ-2026 только как нейтральные атлеты, Петросян и Гуменник выиграли короткую на отборе на ОИ, Марио Фернандес завершил карьеру и другие новости
9сегодня, 06:10
«Челси» едет к кризисному «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Возьмут 3 очка? Попробуйте угадать счет в «Предикторе»
сегодня, 06:00Телеграм
Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его «Бавария» очаровывала»
12сегодня, 05:40
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье
25сегодня, 04:55
Чемпионат России. «Пари НН» примет «Ахмат», «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
34сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3 минуты назад
Санчес хочет сыграть на ЧМ-2030 – в 42 года: «Пока я могу вносить свой вклад и нахожусь в хорошей форме, я всегда хочу быть в сборной Чили. Это моя страна»
213 минут назад
Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ: «Сейчас я погружен в проект «Серика». Но не скрывал желания поработать в топ-клубе, необязательно в России»
420 минут назад
Первая лига. «Факел» сыграл вничью с «Енисеем», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома встретится с «Чайкой»
753 минуты назад
Слот про Виртца: «Художник, который может быть и злым. Нам не нужно учить его играть в футбол – ему просто нужно адаптироваться к уровню интенсивности АПЛ»
839 минут назад
Андрей Мостовой: «В Краснодаре нас не устроит даже ничья. Хотим вернуть должок за поражение»
440 минут назад
Робсон считает, что «МЮ» должен перестать часто менять тренеров: «Когда у тебя есть деньги на обновление состава, тебе нужно 3 года, чтобы наладить работу команды»
558 минут назад
Марио Фернандес: «Дуглас очень любит Россию, но всегда давал понять, что мечтает играть за Бразилию. Желаю ему попасть на ЧМ»
4сегодня, 08:28
Черданцев об игре с «Краснодаром»: «Зенит» умеет собираться на решающие матчи. Они должны провести одну из лучших игр в сезоне»
15сегодня, 08:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
5сегодня, 06:55