Родри об 1:5 от «Арсенала»: «У «Ман Сити» есть желание отомстить. У нас был плохой период, и они воспользовались этим»

Родри и Бернарду Силва высказались о мести «Арсеналу» за победу 5:1 над «Сити».

«Арсенал» сегодня примет «Манчестер Сити » в 5-м туре АПЛ . Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – 18:30 по московскому времени. В феврале лондонцы дома разгромили «горожан» со счетом 5:1.

Бернарду Силва: «Это был очень плохой момент для нас. Команда была крайне хрупкой – словно в любой момент могло произойти что угодно. Мы могли пропустить гол, и после этого команда сникала, ошибки следовали одна за другой. Настроение было не очень хорошим, все было плохо. «Арсенал» извлек выгоду из этого – они почувствовали запах крови и воспользовались этим. Когда играешь против «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси», который стремится туда же, если ты не сам не на топ-уровне, тебе придется страдать».

Родри: «Ментальная сила всегда была нашим главным оружием все эти годы. Когда дела шли не очень хорошо, мы показывали себя – это чемпионский менталитет. И сейчас, знаете, у нас есть это желание отомстить «Арсеналу», потому что у нас был плохой период, и они воспользовались этим. Мы хотим заставить их почувствовать, что мы не та команда, что была тогда. Мы собираемся бороться и попытаемся победить их у них дома».

Бернарду Силва: «Мне не нравится слов «месть»...»

Родри: «А мне нравится».



Бернарду Силва: «Но я понимаю, что говорит Родри , потому что, когда ты проигрываешь со счетом 1:5, ты чувствуешь боль и хочешь все исправить».

