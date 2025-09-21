Холанд забил «Арсеналу» с паса Рейндерса. Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 6 голами в 5 матчах
Эрлинг Холанд забил 6-й гол в АПЛ с начала сезона.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет после паса Тиджани Рейндерса на 9-й минуте матча с «Арсеналом» в 5-м туре английской Премьер-лиги (1:0, первый тайм).
В сезоне-2025/26 на счету Холанда 6 голов в 5 матчах АПЛ. Норвежец лидирует в списке бомбардиров чемпионата.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
