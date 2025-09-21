Хавбек «Крыльев» Баняц: «Шокирован ценами на такси в Москве! И трафик здесь просто сумасшедший»

Михайло Баняц неприятно удивлен ценами на пассажирские перевозки в Москве.

Футболистам «Крыльев Советов » пришлось добираться на матч со «Спартаком » на такси из-за того, что автобус за командой не приехал .

«Не знаю, что произошло сегодня перед матчем, из-за чего нам пришлось добираться до игры на такси. До нас просто довели информацию, что до стадиона нужно добираться самим.

Это вообще был первый раз, когда я попадаю в такую ситуацию. Видимо, автобус попал в пробку и не успевал приехать к нам вовремя. Трафик здесь просто сумасшедший.

И, честно говоря, я был просто шокирован ценами на такси в Москве! В Самаре все гораздо дешевле», – заявил сербский полузащитник «Крыльев».