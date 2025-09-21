Угальде – лучший бомбардир «Спартака» среди действующих игроков. У форварда 22 гола за клуб

У Манфреда Угальде новое достижение в «Спартаке».

Сегодня нападающий сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

Теперь на счету костариканца 22 гола за красно-белых. Он стал лучшим бомбардиром клуба среди действующих игроков.

С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Угальде, Дмитриев и Белоголовцев после победы над «Крыльями»