Кевин Кураньи: «Кокорин точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса. С его качеством и опытом – без проблем»
Кевин Кураньи считает, что Александр Кокорин помог бы «Динамо».
«Кокорин всегда был игроком, способным помочь кому угодно. Он отличный парень и великолепный игрок с огромным опытом.
Так что Саша точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса и мог бы все еще играть в РПЛ. С его качествами и опытом – без проблем», – сказал экс-форвард «Динамо».
Напомним, Кокорин выступает за кипрский «Арис». За команду он провел 98 матчей, забил 33 мяча и отдал 17 голевых передач.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
