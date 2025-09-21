  • Спортс
  Кевин Кураньи: «Кокорин точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса. С его качеством и опытом – без проблем»
Кевин Кураньи: «Кокорин точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса. С его качеством и опытом – без проблем»

Кевин Кураньи считает, что Александр Кокорин помог бы «Динамо».

«Кокорин всегда был игроком, способным помочь кому угодно. Он отличный парень и великолепный игрок с огромным опытом.

Так что Саша точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса и мог бы все еще играть в РПЛ. С его качествами и опытом – без проблем», – сказал экс-форвард «Динамо».

Напомним, Кокорин выступает за кипрский «Арис». За команду он провел 98 матчей, забил 33 мяча и отдал 17 голевых передач.

