Гвардиола о 8-м месте «Ман Сити»: «Мы выиграли АПЛ 6 раз и в 4-5 случаях отставали от «Ливерпуля» и «Арсенала» в декабре, январе. Впереди еще много матчей»
Пеп Гвардиола не переживает из-за того, что «Манчестер Сити» идет не в топ-4.
«Когда я приехал в АПЛ, Брайан Кидд сказал мне, что Алекс Фергюсон ему говорил: надо идти рядом с первой четверкой после Boxing Day. В прошлом сезоне после Boxing Day мы вообще были в другой стране.
Впереди еще много матчей. Если судить по опыту, в тех шести сезонах, когда мы выиграли АПЛ, в четырех или пяти случаях мы отставали от «Ливерпуля» в декабре и январе, отставали от «Арсенала». Но в итоге победа была за нами.
Сейчас меня волнует только одно: чтобы команда делала шаг за шагом вперед каждый день. Нам не выиграть АПЛ в воскресенье. Нам не проиграть АПЛ в воскресенье», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» перед встречей с «Арсеналом».
