Артета о матче с «Сити»: «Это одна из лучших команд мира, «Арсенал» сможет оценить свой уровень. Для нас главное – победа и стабильность»

Микель Артета высказался о важности матча с «Ман Сити» в борьбе за титул АПЛ.

«Арсенал» примет «горожан» в 5-м туре АПЛ в воскресенье.

«Главное – снова победить и обрести стабильность.

Мы соревнуемся с одной из лучших команд мира. Для нас это также хороший тест, позволяющий оценить наш уровень», – сказал главный тренер «Арсенала ».