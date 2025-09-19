Артета о матче с «Сити»: «Это одна из лучших команд мира, «Арсенал» сможет оценить свой уровень. Для нас главное – победа и стабильность»
Микель Артета высказался о важности матча с «Ман Сити» в борьбе за титул АПЛ.
«Арсенал» примет «горожан» в 5-м туре АПЛ в воскресенье.
«Главное – снова победить и обрести стабильность.
Мы соревнуемся с одной из лучших команд мира. Для нас это также хороший тест, позволяющий оценить наш уровень», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
