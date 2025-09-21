Экс-судья Марелли о пенальти «Ювентусу»: «Мариу закрыл глаза, и мяч внезапно попадает в руку. Непреднамеренная игра, такое на наказывается»

Лука Марелли считает ошибочным пенальти в ворота «Ювентуса» в игре с «Вероной» (1:1).

Игру обслуживал арбитр Антонио Рапуано.

«Пенальти был назначен за игру Мариу рукой после проверки ВАР. На крупном плане видно, как [в верховой борьбе] Мариу закрыл глаза, и мяч внезапно попадает [в руку].

Я не согласен с решением: это непреднамеренная игра, такое на наказывается. Он не мог знать, куда свалится мяч», – сказал бывший рефери в эфире DAZN.