«МЮ» победил «Челси» впервые за 4 матча – 2:1. Перед игрой букмекеры давали командам равные шансы

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Челси» в 5-м туре АПЛ (2:1).

Лондонцы на 5-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Роберта Санчеса. В добавленное к первому тайму время Каземиро получил вторую желтую карточку и был удален.

В прематче букмекеры давали командам равные шансы: коэффициент 2.70 на «МЮ» и 2.65 – на «Челси». Манкунианцы обыграли «Челси» впервые за 4 матча.

При этом лондонцы не побеждают манкунианцев на выезде в АПЛ c 2013 года. На непроигрыш «МЮ» сыграл коэффициент 1.52.

