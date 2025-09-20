Джикия забил за «Антальяспор» в двух матчах подряд
Георгий Джикия забил во втором матче подряд.
Защитник «Антальяспора» сегодня поразил ворота «Кайсериспора» (1:1) в 6-м туре лиги Турции. 13 сентября он отличился в матче с «Самсунспором» (2:1).
В последний раз Джикии удавалось забить в двух играх подряд в 2021 году: 11 октября – Словении за сборную России (1:2), 16 октября – «Динамо» за «Спартак» (2:2).
Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
