Джикия о карьере в РПЛ: «Я доволен. Выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок, кубок «Матч ТВ» брали раз 5. Достаточно интересная карьера и жизнь у бедолаги из Балашихи»

Георгий Джикия оценил свою карьеру в Мир РПЛ.

Защитник выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 2015 по 2025 год. Он играл за «Амкар», «Спартак » и «Химки ».

– Ты себя реализовал как футболист?

– Мог ли больше? Мог, наверное. Если честно, я доволен. Но мне еще рано [заканчивать], многое в планах, и очень интересной может получиться карьера, потому что в турецком чемпионате чуть по-другому смотрят на футболистов в 31-32 года. Это в России ты уже чуть-чуть старенький, а здесь все интересно может произойти, все зависит лично от меня и от клуба. Но это уже будущее.

Анализируя время, проведенное в чемпионате России, я доволен. Все возможные трофеи с помощью моих коллег и команды я выиграл, это чемпионат, Кубок России, Суперкубок, серебро и бронза, кубок «Матч ТВ» раз пять брали (смеется).

Достаточно интересная карьера и жизнь у бедолаги из Балашихи, – сказал защитник «Антальяспора » Георгий Джикия .

Джикия считает, что не будет лишним в сборной: «Я соответствую уровню. Кому за 30 вызывают уже – Осипенко же 31»