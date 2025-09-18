  • Спортс
Для Джикии переход в «Антальяспор» – вызов: «В 31 год впервые попробовал себя в зарубежном чемпионате — все в новинку»

Георгий Джикия назвал свой переход в турецкий «Антальяспор» вызовом.

— «Антальяспор» — это вызов?

— Для меня лично — да.

— Расшифруй.

— Мне 31 год, я в первый раз решил попробовать себя в зарубежном чемпионате — и все получилось. Другая лига, другой народ, менталитет и язык. Поэтому все в новинку. Принял это решение и поехал, – сказал экс-защитник «Химок» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Джикия
logoпремьер-лига Россия
logoАнтальяспор
logoСпартак
logoвысшая лига Турция
