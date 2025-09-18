Для Джикии переход в «Антальяспор» – вызов: «В 31 год впервые попробовал себя в зарубежном чемпионате — все в новинку»
Георгий Джикия назвал свой переход в турецкий «Антальяспор» вызовом.
— «Антальяспор» — это вызов?
— Для меня лично — да.
— Расшифруй.
— Мне 31 год, я в первый раз решил попробовать себя в зарубежном чемпионате — и все получилось. Другая лига, другой народ, менталитет и язык. Поэтому все в новинку. Принял это решение и поехал, – сказал экс-защитник «Химок» и «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
