«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Мх на 95-й минуте – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 8.25

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала в 9-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Локомотив» открыл счет на 54-й минуте, а на 65-й остался в меньшинстве из-за удаления Зелимхана Бакаева. Махачкалинцы вырвали ничью на 95-й.

В прематче «Локо» котировался фаворитом у букмекеров. Ничья оценивалась в 3.30. В лайве при счете 1:0 в пользу «железнодорожников» коэффициент на ничью достигал 8.25.

