  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гарначо плохо воспринимал критику и мог раздражать поведением опытных игроков «МЮ». Бруну и Лисандро пытались наставлять партнера – без особого успеха (Daily Mail)
31

Гарначо плохо воспринимал критику и мог раздражать поведением опытных игроков «МЮ». Бруну и Лисандро пытались наставлять партнера – без особого успеха (Daily Mail)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» были не в восторге от Алехандро Гарначо.

Как сообщает Daily Mail, не всем понравилось то, что вингер опаздывал на командные мероприятия во время предсезонного турне «МЮ» по Таиланду и Австралии в 2022 году. Более опытные игроки могли счесть поведение партнера раздражающим. Некоторые из них, Бруну Фернандеш и Лисандро Мартинес например, пытались наставлять Гарначо, вразумить его, но без особого успеха.

Приглашение блогера iShowSpeed на празднование победы в Кубке Англии на «Уэмбли» было далеко не первым случаем, когда товарищи по команде и персонал «закатывали глаза». Один бывший игрок «Юнайтед» сказал Daily Mail: «В наше время в раздевалке с ним бы разобрались».

Подчеркивается, что Гарначо мог быть угрюмым и раздражительным и очень плохо воспринимал критику, что проявлялось в том числе публично, когда он ставил лайки под неодобрительными комментариями об Эрике тен Хаге.

Летом 2025 года Алехандро был продан «Челси» за 40 млн фунтов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoАлехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoЛисандро Мартинес
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о Гарначо на игре с «Фулхэмом»: «Он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча. Не выношу, когда люди на трибунах делают это»
135 сентября, 20:06
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
162 сентября, 03:34
Гарначо о переходе в «Челси»: «Счастлив присоединиться к чемпионам мира. Мы – лучшая команда мира!»
5930 августа, 20:04
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 2:0 – команды играют 10 на 10 после удалений Каземиро и Санчеса! Онлайн-трансляция
2808 минут назадLive
У «Челси» три замены к 21-й минуте матча с «МЮ» – это рекорд АПЛ
615 минут назад
Бруну забил 100-й гол за «МЮ» – в ворота «Челси». ВАР проверял офсайд у хавбека
729 минут назадФото
Вратарь «Челси» Санчес удален на 5-й минуте игры с «МЮ» – он сбил Мбемо перед штрафной. Это самая быстрая красная лондонцев в АПЛ
3041 минуту назадФото
Алонсо про 2:0 с «Эспаньолом»: «Реал» был настроен серьезно и не испытал проблем. Важная победа для дальнейшего роста»
1242 минуты назад
Алонсо – 3-й тренер в истории «Реала», выигравший первые 5 матчей в Ла Лиге
1451 минуту назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
18057 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2758 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Жирона» крупно проиграла «Леванте», «Алавес» против «Севильи»
7058 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
65758 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» Месси и Мбаппе купил, как я понимаю. Два последних окна – мы на последнем месте». Рахимов о давлении из-за трансферов
6 минут назад
Карвахаль извинился за удаление в игре с «Марселем»: «Это недопустимо. Такого не повторится»
7 минут назад
Чемпионат Франции. «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «Лилль» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
328 минут назадLive
Палмер заменен на 21-й минуте игры «Челси» с «МЮ» – из-за травмы, вероятно
729 минут назад
«Верона» – «Ювентус». 1:1 – Орбан сравнял с пенальти. Онлайн-трансляция
2942 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция
1357 минут назадLive
Беллингем сыграл впервые с июля – вышел на замену с «Эспаньолом», хавбек «Реала» должен был вернуться в октябре после операции на плече. Камавинга тоже вышел на поле
2сегодня, 16:17
Кисляк про лимит: «Из плюсов – шанс молодым россиянам проявить себя. Из минусов – у нас всегда были очень сильные легионеры, и рядом с ними ты прогрессировал, этого будет не хватать»
сегодня, 16:09
Денисов о рассечении с «Динамо»: «Судья говорит: «Ты как из фильма «300 спартанцев», иди поменяй футболку». Фото Бутчера видел, но не думал, что сам окажусь в похожей ситуации»
5сегодня, 16:07
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
9сегодня, 15:56Фото