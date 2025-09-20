Гарначо плохо воспринимал критику и мог раздражать поведением опытных игроков «МЮ». Бруну и Лисандро пытались наставлять партнера – без особого успеха (Daily Mail)
Как сообщает Daily Mail, не всем понравилось то, что вингер опаздывал на командные мероприятия во время предсезонного турне «МЮ» по Таиланду и Австралии в 2022 году. Более опытные игроки могли счесть поведение партнера раздражающим. Некоторые из них, Бруну Фернандеш и Лисандро Мартинес например, пытались наставлять Гарначо, вразумить его, но без особого успеха.
Приглашение блогера iShowSpeed на празднование победы в Кубке Англии на «Уэмбли» было далеко не первым случаем, когда товарищи по команде и персонал «закатывали глаза». Один бывший игрок «Юнайтед» сказал Daily Mail: «В наше время в раздевалке с ним бы разобрались».
Подчеркивается, что Гарначо мог быть угрюмым и раздражительным и очень плохо воспринимал критику, что проявлялось в том числе публично, когда он ставил лайки под неодобрительными комментариями об Эрике тен Хаге.
Летом 2025 года Алехандро был продан «Челси» за 40 млн фунтов.