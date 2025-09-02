Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»

Алехандро Гарначо обратился к «Манчестер Юнайтед» после перехода в «Челси».

Лондонский клуб ранее приобрел вингера за 40 миллионов фунтов.

«Эта особая глава в моей жизни подходит к концу после незабываемых пяти лет.

Мы создали моменты, которые останутся со мной навсегда, и я очень благодарен за это.

Тренерам, сотрудникам и моим партнерам по команде – спасибо, что поверили в меня. Каждый раз, когда я носил эту эмблему, я выкладывался полностью.

Я горд тем, чего мы достигли вместе, и взволнован тем, что произойдет в дальнейшем.

Желаю клубу только успехов в будущем, а сам с нетерпением жду возможности отдать все силы в следующем этапе своей карьеры», – написал Алехандро Гарначо в социальной сети.