Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
Алехандро Гарначо обратился к «Манчестер Юнайтед» после перехода в «Челси».
Лондонский клуб ранее приобрел вингера за 40 миллионов фунтов.
«Эта особая глава в моей жизни подходит к концу после незабываемых пяти лет.
Мы создали моменты, которые останутся со мной навсегда, и я очень благодарен за это.
Тренерам, сотрудникам и моим партнерам по команде – спасибо, что поверили в меня. Каждый раз, когда я носил эту эмблему, я выкладывался полностью.
Я горд тем, чего мы достигли вместе, и взволнован тем, что произойдет в дальнейшем.
Желаю клубу только успехов в будущем, а сам с нетерпением жду возможности отдать все силы в следующем этапе своей карьеры», – написал Алехандро Гарначо в социальной сети.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости