Гарначо о переходе в «Челси»: «Счастлив присоединиться к чемпионам мира. Мы – лучшая команда мира!»

Алехандро Гарначо высказался о переходе в «Челси».

Лондонцы заплатили «МЮ » 40 млн фунтов за 21-летнего вингера.

«Невероятный момент для моей семьи и для меня лично – присоединиться к этому великому клубу. Мне не терпится начать.

Я смотрел клубный чемпионат мира, и присоединиться к команде чемпионов мира – это особенное чувство: мы – лучшая команда мира! Это потрясающе – быть здесь, я очень счастлив», – сказал Гарначо .