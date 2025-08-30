Гарначо о переходе в «Челси»: «Счастлив присоединиться к чемпионам мира. Мы – лучшая команда мира!»
Алехандро Гарначо высказался о переходе в «Челси».
Лондонцы заплатили «МЮ» 40 млн фунтов за 21-летнего вингера.
«Невероятный момент для моей семьи и для меня лично – присоединиться к этому великому клубу. Мне не терпится начать.
Я смотрел клубный чемпионат мира, и присоединиться к команде чемпионов мира – это особенное чувство: мы – лучшая команда мира! Это потрясающе – быть здесь, я очень счастлив», – сказал Гарначо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Челси»
