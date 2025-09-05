Каррагер о Гарначо на игре с «Фулхэмом»: «Он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча. Не выношу, когда люди на трибунах делают это»
Джейми Каррагер осудил поведение Алехандро Гарначо на матче «Челси».
Новичок «синих» наблюдал за игрой против «Фулхэма» (2:0) с трибун «Стэмфорд Бридж» перед переходом из «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно.
«Знаете, что мне не понравилось? Вы видели игру [против «Фулхэма»], когда показывают людей на трибунах, а те смотрят в телефоны, пока идет матч? Я это терпеть не могу.
И, кстати, не только он один, но я этого не выношу. Так что его промах в том, что он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
