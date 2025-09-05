  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о Гарначо на игре с «Фулхэмом»: «Он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча. Не выношу, когда люди на трибунах делают это»
12

Каррагер о Гарначо на игре с «Фулхэмом»: «Он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча. Не выношу, когда люди на трибунах делают это»

Джейми Каррагер осудил поведение Алехандро Гарначо на матче «Челси».

Новичок «синих» наблюдал за игрой против «Фулхэма» (2:0) с трибун «Стэмфорд Бридж» перед переходом из «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно.

«Знаете, что мне не понравилось? Вы видели игру [против «Фулхэма»], когда показывают людей на трибунах, а те смотрят в телефоны, пока идет матч? Я это терпеть не могу.

И, кстати, не только он один, но я этого не выношу. Так что его промах в том, что он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

Нули России с Иорданией – как вам?21227 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЧелси
logoАлехандро Гарначо
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoФулхэм
logoСтэмфорд Бридж
logoДжейми Каррагер
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
162 сентября, 03:34
«Челси» купил Гарначо у «МЮ» за 40 млн фунтов. Контракт – на 7 лет
9130 августа, 17:37Фото
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
225 минут назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
96 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
613 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
120 минут назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
3625 минут назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
932 минуты назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2832 минуты назад
Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством
2547 минут назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой, Сербия против Латвии
25сегодня, 13:44Live
Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим»
2сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
через 1 минуту
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
218 минут назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
522 минуты назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
244 минуты назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
449 минут назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
150 минут назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
56 минут назад
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51