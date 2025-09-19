  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»
2

Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»

Хаби Алонсо объявил о намерении проводить ротацию состава.

«У нас впереди много матчей, и я уверен, что будет и игра, в которой Мбаппе не войдет в стартовый состав.

Ему придется принять это как данность. Килиан очень важен, но будут дни, когда он может начать игру не в стартовом составе», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
