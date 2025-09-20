Ричардс – Мбаппе: «Кики, я люблю тебя. Моей первой любовью был Анри, но ты – нечто особенное, тот, о ком я мечтаю холодными ночами. Хочу взять у тебя интервью. Я хочу всего тебя»

Майка Ричардс в юмористическом ключе попросил Килиана Мбаппе дать ему интервью.

«Килиан … Я так долго говорил о тебе. С того самого момента, как обратил на тебя свой взор. Ты был тем самым. Ты был избранным.

У нас в студии есть Тьерри Анри – он был моей первой любовью. Но ты – нечто особенное. Тот, о ком я думаю по ночам. Тот, о ком я мечтаю в самые холодные ночи.

Вот мое обещание тебе. Кики, я тебя люблю. И в следующий раз, когда увижу тебя, пожалуйста, я хочу быть с тобой. Я хочу взять у тебя интервью. Я хочу всего тебя. Спасибо», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».