Павел Яковлев: «Умяров – лучший на своей позиции в РПЛ. Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии»
Павел Яковлев высоко отозвался о Наиле Умярове.
Ранее инсайдер Экрем Конур сообщил, что интерес к российскому футболисту проявляют немецкие «Байер» и «Лейпциг», итальянские «Аталанта» и «Комо», а также испанский «Бетис».
«Я вполне могу поверить, что Умяров заинтересовал клубы из топ-чемпионатов Европы. Наиль – лучший в РПЛ на своей позиции. И он заслужил этого, уже набрался опыта.
Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии. Мне хотелось бы, чтобы наши ребята развивались и уезжали, а мы за ними следили.
Верю, что у Наиля есть шанс проявить себя там», – сказал экс-футболист «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
