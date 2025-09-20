  • Спортс
  • Павел Яковлев: «Умяров – лучший на своей позиции в РПЛ. Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии»
Павел Яковлев: «Умяров – лучший на своей позиции в РПЛ. Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии»

Павел Яковлев высоко отозвался о Наиле Умярове.

Ранее инсайдер Экрем Конур сообщил, что интерес к российскому футболисту проявляют немецкие «Байер» и «Лейпциг», итальянские «Аталанта» и «Комо», а также испанский «Бетис».

«Я вполне могу поверить, что Умяров заинтересовал клубы из топ-чемпионатов Европы. Наиль – лучший в РПЛ на своей позиции. И он заслужил этого, уже набрался опыта.

Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии. Мне хотелось бы, чтобы наши ребята развивались и уезжали, а мы за ними следили.

Верю, что у Наиля есть шанс проявить себя там», – сказал экс-футболист «Спартака».

Источник: &laquo;Чемпионат&raquo;
