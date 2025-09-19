  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Кержаков: «9 очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Основная проблема петербуржцев – у них нет эмоций, у краснодарцев в этом преимущество»
5

Александр Кержаков: «9 очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Основная проблема петербуржцев – у них нет эмоций, у краснодарцев в этом преимущество»

Александр Кержаков отдает «Краснодару» предпочтение перед «Зенитом».

«Конечно, девять очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Но в то же время это начало сезона. Впереди еще будет больше 20 игр. Мне кажется, что такой отрыв возможно отыграть. Но, опять же, если он будет.

Основная проблема «Зенита» заключается в том, что у них нет эмоций. «Краснодар» в первую очередь видится командой, которая в этом компоненте будет иметь преимущество. Без эмоций очень сложно добиться положительного результата.

Качество футболистов «Краснодара» и «Зенита» сопоставимо. Если в эмоциях «Зенит» сможет прибавить…

К сожалению для болельщиков «Зенита», в последнее время этого не наблюдается. Без эмоций в футбол невозможно играть и добиваться серьезных результатов. Тем более в соперничестве с командой хорошего уровня, такой как «Краснодар», – сказал бывший форвард «Зенита».

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1188 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoЧемпионат.com
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрий Желудков: «Зениту» нечего противопоставить нынешнему «Краснодару» – катают-катают мяч, издали вообще не бьют, но надо же обострять»
7сегодня, 17:58
Канчельскис про «Зенит»: «Легионеры еще проявят себя. Клуб остается претендентом на чемпионство»
1сегодня, 16:58
Жерсон не сыграет с «Краснодаром», сообщил Семак: «Начинает работать с «Зенитом» фрагментарно»
12сегодня, 11:21
Главные новости
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
5 минут назад
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
112 минут назад
Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)
12 минут назад
Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе
431 минуту назад
Джером Боатенг завершил карьеру. Защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией
2132 минуты назад
Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов
2458 минут назад
Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что тот медленно бегает. Форвард «Акрона» подарил ему свою футболку
9сегодня, 18:17
«Диванные критики завидуют и не хотят встать чем-то заняться. Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков об осуждении зарплат игроков
95сегодня, 17:54
Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»
29сегодня, 17:53
Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»
10сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
530 минут назадLive
Глава КДК Григорьянц: «Мне кажется, есть два разных Станковича. Тот, который был на заседании, адекватен»
1342 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» принимает «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
245 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Лечче» принимает «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
445 минут назадLive
Врач сборной России Вартапетов о пиве: «Доказано, что слабый алкоголь не является универсальным восстановлением, изотоником. У нас пить его не принято ни в раздевалке, ни после матча»
559 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
1сегодня, 18:30Live
Гвардиола о 8-м месте «Ман Сити»: «Мы выиграли АПЛ 6 раз и в 4-5 случаях отставали от «Ливерпуля» и «Арсенала» в декабре, январе. Впереди еще много матчей»
1сегодня, 18:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
3сегодня, 18:00Live
Зампред Госдумы Жуков за увольнение Станковича: «При таком составе нет вразумительной игры – это же ненормально. В большинстве матчей абсолютно невнятный футбол. Игроки не знают, что делать»
9сегодня, 17:59
Юрий Желудков: «Зениту» нечего противопоставить нынешнему «Краснодару» – катают-катают мяч, издали вообще не бьют, но надо же обострять»
7сегодня, 17:58