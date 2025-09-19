Александр Кержаков: «9 очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» – это очень много. Основная проблема петербуржцев – у них нет эмоций, у краснодарцев в этом преимущество»

Александр Кержаков отдает «Краснодару» предпочтение перед «Зенитом».

«Конечно, девять очков отрыва «Краснодара » от «Зенита» – это очень много. Но в то же время это начало сезона. Впереди еще будет больше 20 игр. Мне кажется, что такой отрыв возможно отыграть. Но, опять же, если он будет.

Основная проблема «Зенита» заключается в том, что у них нет эмоций. «Краснодар» в первую очередь видится командой, которая в этом компоненте будет иметь преимущество. Без эмоций очень сложно добиться положительного результата.

Качество футболистов «Краснодара» и «Зенита» сопоставимо. Если в эмоциях «Зенит» сможет прибавить…

К сожалению для болельщиков «Зенита», в последнее время этого не наблюдается. Без эмоций в футбол невозможно играть и добиваться серьезных результатов. Тем более в соперничестве с командой хорошего уровня, такой как «Краснодар», – сказал бывший форвард «Зенита ».