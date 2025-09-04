«Зенит» даже с таким невнятным стартом — главный претендент на чемпионство». Погребняк о 5-м месте петербуржцев
Павел Погребняк назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РПЛ.
После 7 туров сине-бело-голубые занимают в таблице 5-е место.
«Зенит» даже с таким невнятным стартом в РПЛ — главный претендент на чемпионство. Еще «Краснодар» и ЦСКА. Возможно, «Спартак», — сказал экс-форвард «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
