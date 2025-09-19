Талалаев о травмах: «Когда «Балтику» судит Целовальников, а это 3 игры, у нас уже минус 5 футболистов»

Андрей Талалаев рассказал о травмах в «Балтике» при судействе Владислава Целовальникова.

В четверг калининградцы победили ЦСКА (1:1, 10:9 по пенальти) в 4‑м туре Фонбет Кубка России.

— Кому вы аплодировали, когда гол не засчитали? И что случилось с представителем ЦСКА, за перепалку с которым дали желтую?

— Спросите арбитра, почему он дал мне желтую карточку. Я всегда благодарю своих футболистов за активные действия. Но докричаться было невозможно из‑за болельщиков. Благодарил жестами.

Судейство великолепное, мне понравилось. Но мне не понравилось, что мы потеряли игрока. Когда нас этот арбитр [Владислав Целовальников] судит, а это три игры, у нас уже минус пять футболистов. У меня было пожелание перед игрой — не потерять игроков. У нас футболист ушел, когда замены кончились. Он на характере сыграл с выбитым плечом, доиграл матч. Но теперь он не сыграет 10 дней.

Я с огромным уважением отношусь к тренерскому штабу ЦСКА. У меня там есть друзья. Что мне там хотел сказать Крамаренко, я не слышал. Там был шум. Это все шум вокруг, пусть шумят, — сказал тренер «Балтики».