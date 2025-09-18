Талалаев о перепалке с тренером ЦСКА Крамаренко: «Мне не было страшно за свою безопасность. Мы из 90‑х, поймем друг друга даже сейчас»

Андрей Талалаев высказался о перепалке с тренером ЦСКА.

«Балтика» одержала победу над армейцами в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по пенальти (1:1, пен. 10:9).

– В эпизоде с отмененным голом казалось, что тренера ЦСКА Крамаренко держали минимум трое. Вы не переживали за свою безопасность?

– Мне не было страшно за свою безопасность. Мы из 90‑х, поймем друг друга даже сейчас. Была непонятная реакция, когда человек говорит что‑то, а потом получает подзатыльник и идет жаловаться. Хотели бы поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые сидели за нами. Они нас поддерживали, мы им по шарфу подарим за их поддержку. Узнал ли новые слова? Я эти слова знаю, я на многих языках могу говорить.

– Вы регулярно отбираете очки у больших клубов. Когда «Балтику» будут считать большим клубом?

– Мы должны делать, а не говорить. Если в какой‑то игре мы будем играть не на 100%, то нам будет трудно. Качество футбола с игроками ротации меня начало устраивать больше.

Я не смотрел XG, но мы наиграли на два гола. Это то, над чем мы работаем. Наш подход – играть каждую следующую игру как последнюю. Я оставил семь человек дома, чтобы они готовились к «Ростову», плюс у нас есть микротравмы, из‑за которых вылетают игроки. Когда мы станем топовым клубом и играть с ЦСКА с позиции силы? Дай бог дожить до этого, – сказал главный тренер «Балтики».