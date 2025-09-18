Талалаев о победе над ЦСКА: «Доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги игры с ЦСКА.

Команда из Калининграда одержала победу в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по пенальти (1:1, пен. 10:9).

«Я доволен результатом. В Кубке мы все время получали за ошибки, сегодня все произошло наоборот.

Потихоньку раскочегарились. Я доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной. Просто отдельный привет хочу передать двум персонажам, которые так переживали персонально за меня, поддерживали весь матч. Интеллигентнейшие люди.

Взаимоотношения с тренерским штабом ЦСКА замечательные. Общаемся на итальянском. Может быть, тренер вратарей ЦСКА не до конца понял мои комплименты, которые я высказывал. Я Крамаренко тоже передаю очень большой привет, уважаю его как специалиста», – сказал Талалаев.

Гол «Балтики» в ворота ЦСКА на 75-й минуте отменили с ВАР – из-за фола Беликова в начале атаки. Талалаев саркастически поаплодировал судье и получил желтую карточку