Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
Артем Дзюба забил 244-й гол в карьере.
Нападающий «Акрона» реализовал пенальти на 23-й минуте игры 8-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром».
37-летний Дзюба обновил рекорд российского футбола по голам, которым он владеет с марта этого года.
В 8 матчах текущего сезона у Артема 4 мяча. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
«Краснодар» – «Акрон». 1:1 – Дзюба забил с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
