Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»

Артем Дзюба забил 244-й гол в карьере.

Нападающий «Акрона » реализовал пенальти на 23-й минуте игры 8-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром ».

37-летний Дзюба обновил рекорд российского футбола по голам, которым он владеет с марта этого года.

В 8 матчах текущего сезона у Артема 4 мяча. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .

